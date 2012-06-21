Учора мешканцям Трускавця, що на Львівщині, урочисто презентували нову URBAN-бібліотеку. Послугами переобладнаної на сучасний манер читальні зможуть користуватися майже 2000 відвідувачів. Оновлені зали, комфортні умови, новітнє обладнання, передові технології – відтепер це все у вільному доступі трускавчан та гостей міста, інформує сайт облдержадміністрації.
URBAN-читальню відкрили за кошти Державного фонду регіонального розвитку – 980 тисяч гривень та співфінансування Трускавецької міської ради – 110 тисяч гривень. Згідно з проектом традиційну бібліотеку пострадянського зразка тут перетворили на сучасну «урбаністичну». Завдяки цьому громада міста отримала простір для втілення цікавих, соціально-корисних, культурно-освітніх, інформаційних, пізнавальних та інших заходів. Також тут можна значно розширити комплекс бібліотечно-інформаційних послуг – організовувати круглі столи, конференції, семінари, майстер-класи, зустрічі з цікавими, видатними людьми, що приїжджають до Трускавця, а також значно зекономити бюджетні кошти на комунальних послугах.
Зазначимо, у рамках проекту замінили вікна та вхідні двері на металопластикові, утеплили фасад. Крім того, реконструювали й відремонтували внутрішні стіни, підлогу та стелю; замінили існуючі внутрішні електромережі й електроопалення; облаштували санвузол і технічно-господарське приміщення; створили майданчик для літньої тераси; відремонтували сходи та облаштували пандус; придбали техніку, обладнання, меблі.