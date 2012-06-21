Микола ШОТ,
«Урядовий кур’єр»
У престижному районі Муратпаша, що в турецькому місті Анталія, відтепер є парк української культури «Ukrayna kültür parkı». Він з’явився завдяки активній діяльності тутешньої громади наших співвітчизників «Українська родина», яку очолює колишня жителька Кропивницького Віта Михайлова, та за підтримки місцевої мерії.
Парк, за словами пані Віти, – найбільший в Анталії, розкинувся неподалік Середземноморського узбережжя. Тут гарно облаштували дитячий майданчик, подбали про тенісні корти, є можливість пограти в баскетбол. Перепочити можна в альтанках, у тіні дерев з пишними кронами або пройтися затишними алеями. Зараз «Українська родина» переймається встановленням у парку погруддя Тараса Шевченка. Прагнуть, аби тут з’явилася також карта-вишиванка України, національний музичний інструмент – бандура. Є й інші задуми, які, віриться, неодмінно вдасться «Українській родині» втілити в подальшому, щоб донести більше інформації про рідну землю жителям великого курортного турецького міста.
Парк української культури вже відвідав Надзвичайний та Повноважний Посол України в Туреччині Андрій Сибіга разом з консулом В’ячеславом Хоменком. Він вручив подяку голові громадської організації «Українська родина» Віті Михайловій за активну роботу з відкриття парку української культури. І зазначив, що місць консолідації та гуртування української громади в Туреччині стає дедалі більше.
Фото надала ГО «Українська родина»