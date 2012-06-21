У місті Анталія (Туреччина) минулої суботи відбулися «Українські вечорниці». Організувала їх громадська організація «Українська родина», яку очолює Віта Михайлова. Українці разом зі своїми родинами зібралися під мандариновими деревами на подвір’ї та терасі будинку цієї структури. Кожен із собою приніс якісь смаколики, організатори ж подбали про національні страви.

За спільним столом, як каже Віта Михайлова, жартували, згадували рідні українські простори. Панувала радість, щирість. Учасниці хору української народної пісні «Берегиня», гуртів «Слов’янки» й «Намисто» з міст Анталія та Аланья співали про червону руту й тиху воду, що греблю рве, про два дубочки на горі та що ж було в гаю зеленім… Танцям, звісно ж, теж знайшлося місце. Як і розмаїтим іграм, майстер-класам. Киянка Тетяна Протчева представила свою вишивку GLOW ART, доклалася до творення ляльки-мотанки бажань. На вечорниці завітали також молоді та юні, щоб пізнати українські народні традиції.

Карантин, певна річ, вніс свої корективи. У країні наразі можна організовувати заходи відпочинку на відкритому повітрі дві з половиною години. Чим і скористалися українці. Дехто з них навіть прийшов на вечорниці у вишитій масці. Наступної суботи наші співвітчизники зберуться на ще один прекрасний захід – свято українського борщу.

Микола ШОТ,

«Урядовий кур’єр»



Фото надала громадська організація

«Українська родина»