Під час робочого візиту до США Президент Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська відвідали Меморіал жертвам Голодомору 1932-1933 років в Україні, відкритий у листопаді 2015 року в центрі Вашингтона.

Глава держави з дружиною поклали символічні сніпки пшениці до підніжжя Меморіалу. Після цього пам'ять жертв страшної трагедії українського народу вшанували члени офіційної делегації України.

Голова Крайового комітету США з визнання Голодомору 1932-1933 років геноцидом українського народу Михайло Савків та автор проекту Меморіалу архітектор Лариса Курилас ознайомили Володимира Зеленського з історією створення пам’ятника.

«Цей Меморіал є важливим символом солідарності американського народу з українцями та нагадуванням про одну з найстрашніших трагедій в історії нашого народу та всього людства», – наголосив Президент України.