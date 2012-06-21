У Біблії йдеться про те, що Бог створив світ протягом шести днів, а на сьомий день Творець відпочив. Але менше 10 % людей у Великобританії, зокрема і громадяни з релігійними переконаннями, не сприймають біблійний звіт про Творіння світу за правду.
Згідно з новим опитуванням, опублікованим на цьому тижні, більшість британців вірять в еволюційну теорію.
Про це повідомляє ukurier.gov.ua з посиланням на іноземні ЗМІ.
Тим не менше 19 % релігійних людей у Британії (і 29 % у Канаді) не сприймають Чарльза Дарвіна і його еволюційну науку.
Результати опитування Центру наук, знань та віри в суспільстві, створеного в Ньюменському університеті в Бірмінгемі та соціологічної організації YouGov оприлюднили на британському фестивалі науки в Брайтоні, який проводився в рамках міжнародного науково-дослідного проекту «Наука та релігія: вивчення спектра», що фінансується Фондом релігійного життя Темплтона.
У дослідженні взяло участь понад 4000 дорослих з Великобританії та Канади:
71% респондентів з Великобританії та 60% канадських респондентів приймають еволюційну теорію щодо походження видів. Ці цифри включають тих, хто має релігійні переконання.
Лише 9 % британців і 15 % канадців приймають історію Біблійного Творення.