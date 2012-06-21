Осінь порадує українців теплом і шокує цінами. Такий прогноз для читачів Gazeta.ua зробив київський астролог Віктор Давидов.
«Осінь багатьом принесе полегшення, – каже астролог. – Люди з легкістю відпускатимуть партнерів, стосунки з якими зайшли у глухий кут. Розпадатимуться шлюби, побудовані на вигоді. Декому доведеться з головою піти у судові тяганини за майно і дітей, комусь – змінити роботу чи зважитися на переїзд за межі України».
За словами астролога, зростуть ціни на продукти.
«Суттєво подорожчає м'ясо, – говорить Давидов. – Шокуватимуть ціни на овочі і фрукти. Багатьом не по кишені стануть сир і масло. Знову зросте валюта. Подорожчання долара слід чекати вже у середині вересня. Грошей бракуватиме».
Зарплати затримуватимуть.
«У листопаді трохи піднімуть пенсії, але інфляція не дасть відчути покращення. Зате теплом ще натішимося. Вересень буде схожим на літо. Багатьом вдасться добре відпочити під час оксамитового сезону на морі чи озері. У жовтні випаде перший сніг», – каже Віктор Давидов.
Харківський астролог Олена Максимова радить восени закладати фундамент для майбутнього дому.
«Вересень – вдалий період для закладання фундаменту, – розповідає Максимова.– Будинок швидко зведете. Купувати нерухомість краще у другій половині місяця. Натхнення і працездатність допоможуть досягти бажаного. Наполеонівські плани будувати зарано. Поступово рухайтеся до своєї мети, не бійтеся додаткової роботи. Не вимагайте від оточуючих співчуття. Навряд чи пожаліють і допоможуть. Це буде період людей ділових і впевнених у своїх силах».