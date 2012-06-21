Автомобільна компанія Mercedes-Benz вже у вересні, під час автосалону Frankfurt Motor Show-2017, планує офіційно представити концепт свого нового електрокара з сімейства EQ.
Зазначимо, що низка автовиробників відмовилася від участі в цьому автосалоні через те, що вважає не доцільним цей захід.
Сам же Mercedes-Benz останнім часом почав активно працювати над екологічними авто. Більшість машин мають гібридну установку. Втім, є й у компанії повноцінна електрична модель – кросовер Mercedes-Benz Generation EQ, який публіка побачила в 2016 році під час Паризького автосалону. Тішить те, що модель існує не лише у вигляді концепту, адже німці обіцяють незабаром розпочати її серійне виробництво.
Про наступний електрокар компанії поки нічого не відомо. Усе, як завжди, тримається у таємниці, щоб неабияк «підігріти» цікавість прихильників марки.
Зазначимо, що Mercedes-Benz до 2025 року планує мати у своїй лінійці щонайменше десять моделей електромобілів.