Наразі в Україні зареєстровано майже 5 млн громадян, які змушені були покинути своє місце проживання внаслідок збройної агресії російської федерації проти України, тобто стали внутрішньо переміщеними особами. Одним з інструментів їхньої підтримки від держави є допомога на проживання для ВПО. Про це повідомляє Урядовий портал.

У вересні у першому виплатному періодімайже 2,5 млн внутрішньо переміщених осіб вже отримали на свої рахунки допомогу на проживання у розмірі 3 тис. грн (для осіб з інвалідністю та дітей) та 2 тис. грн (для інших осіб).

Загалом 5,8 млрд грн вже було спрямовано на ці виплати.

Частина ВПО (інформацію про яких ще не подали місцеві органи влади) отримають допомогу у другому виплатному періоді, 28 вересня.

Звертаємо увагу, що якщо за результатами верифікації, що здійснюється відповідно до постанови КМУ № 709, вам, як внутрішньо переміщеній особі, було припинено виплату, орган соціального захисту має повідомити конкретну причину для її скасування. Якщо ви не згодні із результатами верифікації, ви маєте право звернутися до органу соцзахисту населення і поновити виплати, надавши підтверджуючі документи.