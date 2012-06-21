У вересні в межах кадрової реформи Кабінету Міністрів України на конкурсній основі оберуть тисячу нових державних службовців
Вони увійдуть до складу нових підрозділів під назвою «директорати», передає канал 24.
«Керівник директорату матиме 70 тисяч гривень заробітної плати, керівник експертної групи – 60 тисяч гривень, і державний експерт, який працює в директораті, в межах 50 тисяч гривень», – повідомив голова Національного агентства з питань держслужби Костянтин Ващенко.
За словами заступниці міністра юстиції Наталії Севостьянової, директорати стануть аналітичними центрами, які формуватимуть нову державну політику і просуватимуть зміни.
«Директорати шукають аналітиків, фахівців, які зможуть формувати політику, які можуть знайти проблему, зрозуміти, що в суспільстві відбувається не так, запропонувати вирішення», – пояснила Севостьянова.
Як зазначається у повідомленні, фінансуванням директоратів займатиметься ЄС, який виділить на це 100 мільйонів гривень.
В липні голова українського уряду Володимир Гройсман заявив про необіхдність реформування 10 міністерств.