В оновленій версії 6.7 популярного месенджера Viber з’явилася функція секретних чатів, яка покликана підвищити приватність спілкування та забезпечити додатковий рівень контролю над листуванням, повідомляє Сегодня.ua.
Функція секретних чатів корисна в тих випадках, коли необхідно вжити додаткових заходів безпеки, крім шифрування.
♦ У секретних чатах можна встановити таймер самознищення для всіх повідомлень, що відправляються в чат;
♦ У секретних чатах відключена функція пересилання повідомлень;
♦ Якщо один з учасників спробує зробити скріншот листування, ця функція буде або повністю недоступна, або інші учасники негайно отримають повідомлення про це прямо у вікні чату.
Мессенджер дозволяє вести одночасно два чати з одним і тим самим співрозмовником або групою, при цьому один з чатів буде звичайним, а другий — секретним. Користувачі зможуть дізнатися, який з цих двох чатів є секретним, по значку замка на іконці чату. Початок секретного чату з уже існуючого звичайного чату не призведе до видалення або заміни звичайного чату, а просто створить окремий чат.
Зазначимо, що в звичайних чатах Viber також існує таймер самознищення для окремих повідомлень, що містять фотографії або відео, тоді як в секретних чатах передбачена можливість застосувати таймер самознищення до всіх повідомлень, що відправляються в чат.
Користувачі можуть приховати свої секретні чати і знову звертатися до них пізніше, вказавши PIN-код. Для цього після створення секретного чату необхідно знайти його в списку чатів, зробити «свайп» вліво і натиснути на кнопку «Приховати».