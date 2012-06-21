За інформацією видання «Гордон», смерть наступила ввечері 8 лютого.
ДОСЬЄ "УК"
Віктор Чанов народився в 1959 році в Донецьку. Як гравець виступав за київські «Динамо» і ЦСКА-Борисфен, донецький «Шахтар», ізраїльські «Маккабі» (Хайфа) та «Бней Ієгуда».
Віктор Чанов – триразовий чемпіон СРСР, п'ятиразовий володар національного Кубка, чемпіон Ізраїлю. У складі «Динамо», де провів 9 років, став переможцем Кубка володарів кубків 1986 року. Також воротар зіграв 21 матч за збірну СРСР.
З 1995 року Віктор Чанов розпочав тренерську кар'єру - працював у ЦСКА-Борисфен та «Динамо».