Із 1 грудня розпочалося надання послуги соціального супроводу військовим та їхнім родинам на базі військових частин.Ключова мета — надати психо-соціальну підтримку військовому та родині в питаннях, що не стосуються напряму військової служби. Наприклад, проконсультувати щодо оформлення документів чи представництва в державних установах, поінформувати щодо виплат і пільг, забезпечити правничу допомогу, організувати підтримку сім’ї разом з фахівцями соціальної роботи у громаді.

Останні місяці Мінсоцполітики спільно з Міноборони проводило підготовку запровадження цієї послуги в пілотному проєкті. Цей час команда активно працювала з військовими частинами, навчала потенційних надавачів послуг.

Пілотний проєкт запроваджують у чотирьох областях: Полтавській, Київській, Івано-Франківській та Волинській. Там підібрано військові частини, які першими долучаться до проєкту. Уже відомі надавачі послуг.Залучення неурядових організацій дасть змогу розширити ринок надавачів соціальних послуг, а головне — підвищити ефективність, повідомляє Мінсоцполітики.