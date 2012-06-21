У Вінниці стартує дослідження мобільності містян за новою методикою. Щоб взяти у ньому участь, достатньо, зокрема, на свій смартфон завантажити спеціальний додаток, який відстежуватиме і передаватиме на сервер пересування людини, у тому числі пішки, велосипедом, автомобілем, громадським транспортом. Дані буде використано для вдосконалення транспортної і просторової інфраструктури міста. Дослідження здійснюють у межах проекту «Інтегрований розвиток міст в Україні», який реалізовують за підтримки німецької урядової компанії «Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH».
Мобільний додаток Modalyzer розроблено Німецьким центром інновацій, який гарантує захист даних волонтерів. Ініціатори проекту кажуть, що потенційно участь у дослідженні може взяти багато містян. Загалом одночасно мають задіяти щонайменше три сотні волонтерів, але що більше містян буде залучено, то дані моніторингу будуть повніші. І вони покажуть, які маршрути в місті найбільш популярні, чим і звідки добираються, де і в який час найбільші скупчення людей та машин тощо. Підхід вивчення мобільності із залученням населення набуває поширення (зокрема, використовується у Німеччині, Австрії, Швейцарії, Нідерландах, Великій Британії), бо відображає реальну ситуацію та дає можливість у рази зменшити витрати на його проведення. «Загалом дослідження — інноваційний інструмент і порівняно з традиційним воно дає можливість зекономити кошти та отримати достовірну інформацію», — зазначив керівник проекту «Інтегрований розвиток міст в Україні» за підтримки GIZ Матіас Брандт.
У Вінниці дослідження розпочнуть з першого лютого, воно відбуватиметься у два етапи. Результат моніторингу виявить, що треба зробити для оптимізації руху в місті. Наприклад, де створити велопарковку, де — збільшити вуличне освітлення, де зробити додаткові острівки безпеки для пішоходів тощо. «Вінниця — компактне місто з великою щільністю населення. Нам треба його розвивати. Ми отримаємо аналітику, з урахуванням якої будемо розподіляти увагу та відповідні фінансові ресурси, щоб пересування містом для всіх учасників руху було більш ефективним і комфортним», — зазначив заступник Вінницького міського голови Владислав Скальський.