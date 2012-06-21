У Вінниці стартує дослідження мобільності містян за новою методикою. Щоб взяти у ньому участь, достатньо, зокрема, на свій смартфон завантажити спеціальний додаток, який відстежуватиме і передаватиме на сервер пересування людини, у тому числі пішки, велосипедом, автомобілем, громадським транспортом. Дані буде використано для вдосконалення транспортної і просторової інфраструктури міста. Дослідження здійснюють у межах проекту «Інтегрований розвиток міст в Україні», який реалізовують за підтримки німецької урядової компанії «Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH».

Результат моніторингу покаже, що треба зробити для оптимізації руху у Вінниці. Фото Володимира ЗAЇКИ

Мобільний додаток Modalyzer розроблено Німецьким центром інновацій, який гарантує захист даних волонтерів. Ініціатори проекту кажуть, що потенційно участь у дослідженні може взяти багато містян. Загалом одночасно мають задіяти щонайменше три сотні волонтерів, але що більше містян буде залучено, то дані моніторингу будуть повніші. І вони покажуть, які маршрути в місті найбільш популярні, чим і звідки добираються, де і в який час найбільші скупчення людей та машин тощо. Підхід вивчення мобільності із залученням населення набуває поширення (зокрема, використовується у Німеччині, Австрії, Швейцарії, Нідерландах, Великій Британії), бо відображає реальну ситуацію та дає можливість у рази зменшити витрати на його проведення. «Загалом дослідження — інноваційний інструмент і порівняно з традиційним воно дає можливість зекономити кошти та отримати достовірну інформацію», — зазначив керівник проекту «Інтегрований розвиток міст в Україні» за підтримки GIZ Матіас Брандт.

У Вінниці дослідження розпочнуть з першого лютого, воно відбуватиметься у два етапи. Результат моніторингу виявить, що треба зробити для оптимізації руху в місті. Наприклад, де створити велопарковку, де — збільшити вуличне освітлення, де зробити додаткові острівки безпеки для пішоходів тощо. «Вінниця — компактне місто з великою щільністю населення. Нам треба його розвивати. Ми отримаємо аналітику, з урахуванням якої будемо розподіляти увагу та відповідні фінансові ресурси, щоб пересування містом для всіх учасників руху було більш ефективним і комфортним», — зазначив заступник Вінницького міського голови Владислав Скальський.