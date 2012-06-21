В Україні зростає інтерес до здобуття Всеукраїнської літературно-мистецької премії імені Михайла Коцюбинського — найстарішої і найпрестижнішої літературної відзнаки Поділля, яка існує за підтримки Вінницької обласної ради, облдержадміністрації та місцевого осередку Національної спілки письменників. Нинішнього року премії виповнилося 25 років. За цей період понад 30 лауреатів з всієї України отримали її.
«Я впевнений, що засновники премії продовжують гарну справу і роблять свій величезний вклад в розвиток мистецтва і літератури нашої країни. Адже вона унікальна й особлива, дає можливість відзначити молодих митців і дати певний поштовх літераторам», — зазначив під час ювілейного засідання оргкомітету заступник голови — директор департаменту освіти і науки Вінницької обласної державної адміністрації Ігор Івасюк.
Цього року на здобуття премії комісією визначено дві номінації «Художня література» та «Науково-популярна література». У першій номінації змагалися 16 творів авторів, а в другій — 6. Серед художніх творів перемогу здобула збірка віршів Сергія Татчина «Пташка», а серед науково-популярних — книжка Наталки Доляк «Загублений між війнами: белетризований роман-біографія». Нагородження лауреатів відбудеться у Вінниці в літературно-меморіальному музеї Михайла Коцюбинського.