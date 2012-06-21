Містянам презентували довідник з історії декомунізації міста, а також онлайн-базу даних з інформацією про сучасні та історичні назви його вулиць і площ. Натиснувши, приміром, на вулицю Соборну, бачимо всі етапи її перейменувань.
«Чимало людей запитують, де можна дізнатися про історію перейменування вулиць, і мережева платформа — перший крок у цьому напрямку. Нині вона працює в тестовому режимі, а ресурс поповнюватиметься», — сказав керівник проекту «Вулиці Вінниці» Олександр Федоришен. У друкованому довіднику подано узагальнення результатів декомунізаційного процесу у Вінниці 2015—2016 років. А також інформацію про першу «національно-демократичну» хвилю перейменувань у місті 1989 — 1996 років, загальний нарис з історії перейменувань міських вулиць XIX—XX століть тощо. Проект ініціювали і реалізували громадські організації «Подільська агенція регіонального розвитку» та «Вінницьке історичне товариство» за підтримки міської влади.