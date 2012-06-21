Удруге Вінниця стала центром проведення Міжнародного шевченківського свята «В сім’ї вольній, новій». Цього разу на площі Тараса Шевченка з нагоди відзначення 204-ї річниці від дня народження Великого Кобзаря розмістили свої світлиці територіальні громади районів області: у кожній — портрет найвідомішого у світі українця, а також короваї, рушники, вироби майстрів ужиткового мистецтва тощо. Маємо традиції, які передаються з покоління в покоління.
Свято розпочалося тематичним поетично-пісенним вінком. Після відкриття краяни, численні гості, перші особи області і міста поклали квіти до скульптурної композиції Тараса Шевченка на знак вшанування генія українського народу.
До проведення міжнародної культурної події долучилися поети і письменники з Білорусі, Казахстану, Болгарії, Вірменії, Польщі та України, народні аматорські колективи, співаки, актори обласного академічного музично-драматичного театру імені Миколи Садовського, громадськість міста й області. Зокрема взяв участь у заході лауреат Національної премії імені Тараса Шевченка, народний артист, Герой України Анатолій Паламаренко. Звучали вірші Кобзаря, лунали пісні, ліричні й життєдайні.
«Ми ретельно готувалися до проведення Міжнародного шевченківського свята і дуже чекали гостей та учасників. Вперше це свято в Україні проходило саме на Вінниччині у рік проголошення незалежності. Сьогодні ми відкриваємо Шевченка по-іншому, через призму сакрального бачення», — зазначив під час зустрічі з письменниками голова облдержадміністрації Валерій Коровій.
Вінницький міський голова Сергій Моргунов переконаний, що шевченківське свято має важливе значення для України. «Тарас Шевченко чимало зробив, щоб українці утвердилися як велика і вільна нація. Шевченківське свято проводиться вже 17 років у різних регіонах нашої країни. Важливо, щоб традиції зберігалися у поколіннях, у цьому наша єдність і сила», — написав він у мережі Фейсбук.
Свято «В сім’ї вольній, новій» розпочалося 24 травня і триватиме на Вінниччині три дні.