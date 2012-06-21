Олег ЧЕБАН,
«Урядовий кур’єр»
У прозорих офісах Вінниці над вхідними дверима встановили звукові маячки і відтепер слабозрячим легше зайти до приміщення. Пристрій «SB» – 01 дає можливість зорієнтуватися завдяки звуковому сигналу, який надходить на мобільний телефон або персональний пульт.
«Слабозрячі вінничани, на своїх телефонах та пультах, мають спеціальні програми, які синхронізовані з маячком. Програма активізується на відстані 20-30 метрів: вмикається відповідний сигнал, який допомагає їм дістатись до вхідних дверей», – розповіла директор департаменту адміністративних послуг Вінницької міської ради Ірина Копчук.
Проект пеалізували виконавчий комітет міської ради, обласна організація УТОС, Вінницький національний технічний університет і ТОВ «Українські кібернетичні розробки». Наразі маяки працюють у тестовому режимі. Якщо городяни з вадами зору оцінять новинку позитивно, пристрої будуть встановлюватись в місцях масового відвідування, а саме у великих супермаркетах, аптеках, лікарнях тощо.