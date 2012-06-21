Днями працівники департаменту соціальної політики Вінницької міської ради привітали зі сторічним ювілеєм вінничанку Ганну Боголюбову. За своє довге життя Ганна Акимівна виростила 4 дітей, має 17 онуків, 15 правнуків та 2 праправнуків.
За інформацією департаменту соціальної політики, вона стала дев’ятою жителькою міста, яким понад сто років. Згідно з комплексною програмою щодо основних напрямків соціальної політики у Вінниці на 2015—2020 роки, ці містяни мають право на довічну щомісячну стипендію в розмірі прожиткового мінімуму. Наразі стипендія становить 1247 гривень.