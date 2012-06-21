Спілкування — одна з найбільших потреб людини. На жаль, літнім і самотнім, коли здоров’я вже не те, нерідко ні з ким поговорити або така можливість обмежена.
Певною мірою вирішити це питання та поліпшити догляд за ними сприятиме створення садочка для дорослих.
«Ми працюємо над упровадженням нової послуги «садочок для дорослих», яка передбачає денне перебування для людей, які потребують постійного стороннього догляду, але мешкають удома. Тобто вдень вони отримуватимуть реабілітаційні послуги, догляд і спілкування, можливість брати участь у різних заходах, а ввечері повертатимуться додому», — повідомила заступниця голови Вінницької облдержадміністрації Наталя Заболотна.
В області дбають, щоб ті, хто потребує постійного догляду, мали змогу задовольнити свої інтереси. В обласному пансіонаті для людей з інвалідністю та осіб похилого віку, де понад 400 підопічних, працюють різноманітні гуртки, надають реабілітаційні та оздоровчі послуги. Діють кімнати для занять із соціально-побутової, психологічної та фізичної реабілітації, проводять галотерапію та ароматерапію.
А днями пансіонат отримав новий спеціальний комфортабельний автобус, який відповідає сучасним вимогам перевезення осіб з інвалідністю. Це дасть змогу його підопічним долучатися до культурних заходів, які проводять у краї.