У новоствореному сервісному центрі люди швидко можуть зареєструвати чи перереєструвати автомобіль, отримати або замінити посвідчення водія, отримати свідоцтво про допуск транспортного засобу до перевезення небезпечних вантажів тощо. Це сьомий в Україні сучасний сервісний центр МВС. Його персонал сформовано з молодих кадрів, які мають досвід у сфері обслуговування, не працювали раніше у системі МВС, успішно завершили програму стажування та витримали конкурс. Саме вони, забезпечуватимуть нові стандарти якості обслуговування та надання державного сервісу.
Центр може за день надавати до 400 послуг фізичним та юридичним особам. «Мені приємно говорити, що змінилися обличчя, змінилися підходи до надання адміністративних послуг, які належать до компетенції МВС. Цей центр — важливий елемент у системі органів державної влади, коли влада надає послуги», — зауважив перший заступник голови облдержадміністрації Андрій Гижко.
Значущість відкриття центру важко переоцінити, адже сюди за послугами звертаються щодня. Так, протягом 11 місяців цього року територіальними сервісними центрами МВС в області здійснено 53 741 реєстраційну операцію. «Для нас важливо, щоб громадяни отримували швидкий та якісний сервіс. У центрі працюють камери відеоспостереження, що дає можливість бачити його завантаженість у реальному часі через інтернет. Він оснащений електронною чергою, дитячою кімнатою та місцями очікування», — зазначив заступник директора головного сервісного центру МВС Сергій Гончаров. За його словами, до кінця цього року сервісні центри нового зразка запрацюють ще в деяких областях.