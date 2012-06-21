Напередодні Дня Незалежності України очільники Вінницької області вручили ключі від квартир у новозбудованому 10-поверховому житловому будинку по вулиці Якова Гальчевського в обласному центрі. Його зведено із залученням кредитних ресурсів комунальної організації «Обласний фонд сприяння інвестиціям та будівництву», власних коштів позичальників та коштів підрядної організації.
Вартість одного квадратного метра становить 8500 гривень. Фонд надав 20 довгострокових пільгових кредитів на загальну суму 5,8 мільйона гривень. Серед новоселів — і переселенка з Донецька.
«Це дуже важлива подія, яка має велике символічне значення. Ми реалізуємо урядову програму «Доступне житло» у непростих умовах. Нині в суспільстві існують великі виклики — це і допомога військовим, і гарантування безпеки громадян, відбудова доріг і площ тощо. Тож Вінниччина нагадує суцільний будмайданчик, адже із бюджетів усіх рівнів фінансується майже 500 об’єктів. Об’єднавши зусилля, ми побудуємо нову європейську демократичну Україну», — зазначив, вітаючи новоселів, голова ОДА Валерій Коровій.