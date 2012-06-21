У №138 за 27 липня цього року в матеріалі із заголовком «Новий дім будують на надійній основі» газета «Урядовий кур’єр» розповіла про позитивні зрушення в житті селища Вороновиця та села Комарів, які лежать приблизно за 20 кілометрів від Вінниці. Торік у грудні вони створили ОТГ і відразу почали працювати ефективно, спрямовуючи на розвиток половину бюджету. Зміни на краще тут стали доброю ознакою сьогодення, що свідчить про цілісне бачення розвитку території. Ось і тепер у селищній раді повідомили про нові здобутки.

Люди дякують за нові дороги

Разом у Вороновиці та в Комарові півтори тисячі дітей віком до 18 років. Це була єдина в Україні ОТГ, яка на нинішній рік застрахувала всіх своїх дітей від нещасних випадків. А нещодавно у вінницькій страховій муніципальній компанії «Місто» громада знову без залучення коштів батьків застрахувала всіх дітей на 2018 рік: загальний страховий фонд перевищив 36 мільйонів гривень.

«Дуже втішно, що наш приклад вже перейняли кілька громад у країні», — зауважив Вороновицький селищний голова Олександр Ковінько. Також на наступний рік громада застрахувала своїх учасників АТО. У дитсадках діти захисників харчуються безкоштовно. Крім того, дітям пільгових категорій з місцевого бюджету оплачують квитки на проїзд до Вінниці, щоб вони могли навчатися в позашкільних закладах обласного центру.

Загальна довжина вулиць у Вороновиці становить майже 70 кілометрів. Свого часу селище було райцентром, а тепер це центр ОТГ, до якої за перспективним планом має ввійти понад 20 сіл. Тож дуже важливо мати добрі дороги. Торік у селищі заасфальтували 7 кілометрів доріг. На нинішній рік планували стільки само, а зробили більше: 4,5 кілометра капітального ремонту та 4 кілометри поточного середнього. Такі темпи — справжній прорив у житті громади. До того ж, облаштували сучасні пішохідні переходи, у найбільш людних місцях встановили «лежачі поліцейські», а віднедавна вулиці прибирають, як у місті.

«Наша об’єднана громада в межах співпраці звернулася до Вінницької міської ради із проханням допомогти комунальною технікою. Своїм рішенням сесія міської ради безкоштовно передала нам автомобіль МАЗ (він може відгортати сніг, посипати дороги піском, а влітку працювати як самоскид), трактор «Білорусь» і сміттєвоз», — каже Олександр Ковінько.

В ОТГ є ще один розкидач піску. «Тож тепер, коли випадає сніг, наша служба реагує оперативно. Тротуари і вулиці розчищаємо, дороги посипаємо піщано-сольовою сумішшю. Жителі дякують за турботу», — запевнив директор місцевого комунального підприємства «Надія» Дмитро Нагорний.

Підхід комплексний

Майже 20 років у селищі каналізаційні мережі були в жахливому стані. Старе насосне обладнання не справлялося з навантаженням, тож, по суті, очистки не було і навколишнє середовище забруднювали стоками. Але в листопаді цього року придбали нові сучасні компресори, відновили систему кисневої подачі спеціальних мікроорганізмів, які переробляють та очищують відходи. Цей біологічно чистий спосіб у всьому світі використовують як заміну хлоруванню. Тепер очищена в анаеробний біологічний спосіб вода без всякої шкоди надходить до місцевої водойми. На реалізацію цього екологічного проекту з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища надано 600 тисяч гривень і 225 тисяч на умовах співфінансування залучили з бюджету ОТГ. За словами селищного голови, розроблено комплексну програму будівництва у всьому селищі централізованої каналізаційної мережі. Проект почнуть упроваджувати з наступного року.

У селі Комарів, де майже 700 дворів, зробили 4 артезіанські свердловини, які по периметру з’єднали в одну мережу. Бюджет селищної ради взяв на себе роботи з буріння свердловин і придбання необхідного обладнання, а люди власним коштом проклали мережу. Тож якщо в липні цього року в селі справжньою подією було прокладення водогону до перших 50 дворів, то тепер усі мають змогу споживати високоякісну артезіанську воду.

Розширюють мережу водогону й у Вороновиці. Згідно з новими вимогами виготовили геодезичну карту, розробили проект водогону відразу на всі вулиці. Комплексний підхід упровадили й щодо освітлення вулиць (цього року освітлили 7 кілометрів) і ремонту доріг: якщо раніше проектно-кошторисну документацію замовляли на кожний об’єкт окремо, то тепер — відразу на всі вулиці.

Багато ОТГ зробила в покращенні матеріального-технічного стану школи, дитячих садків. Відкрили центр надання адміністративних послуг, що зручно для жителів.

Є багато задумів на наступний рік. Зокрема, планують реконструкцію Будинку культури, будівництво спортивного комплексу з басейном і тиром. «Прагнемо швидко розвиватися, щоб жителі отримували якомога більше високоякісних послуг у громаді», — підсумував Олександр Ковінько.