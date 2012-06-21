У місті Городище на Черкащині з водопровідних кранів у житлових будинках тече вода, не придатна для пиття. За словами місцевих жителів, це триває десятиріччями. Ось і наприкінці квітня цього року епідеміологи з Городищенського міжрайонного відділу державної установи «Черкаський обласний лабораторний центр» зробили забір води з мережі. Результати їх вразили.
«Вміст нітратів у воді вдвічі перевищує допустиму норму, загальна жорсткість вища від норми у півтора раза. Цю воду можна використовувати тільки для технічних потреб», — каже завідувач відділу Ольга Кучер.
Чотири свердловини живлять центральний водогін, яким користуються півтори тисячі абонентів. Серед них підприємства, житлові будинки, лікарні, школи, дитячі садочки. Як пояснив колишній директор місцевого комунального підприємства Петро Хоренко, така ситуація виникла через те, що останніми роками на оновлення водогонів коштів не надають. Перший заступник міського голови Анатолій Вибрик каже, що гроші надходили, однак комунальники не встановили фільтрів.
Доки триває безплідна дискусія, жителі Городища п’ють воду, забруднену нітратами та іншими шкідливими домішками.
До речі, така ситуація не тільки в Городищі. Торік виявлено значні відхилення від санітарно-хімічних нормативів у джерелах і мережах централізованого водопостачання аж у 164 пробах, взятих у багатьох районах області. Із джерел нецентралізованого водопостачання (приватні та громадські свердловини і колодязі) гігієнічним вимогам не відповідали 342 проби.
Як відомо, висока жорсткість питної води погіршує її органолептичні властивості та спричиняє негативний вплив на органи травлення, створює додаткове навантаження на серцево-судинну систему. У дуже насиченій солями воді важче розварюються овочі і м’ясо, накип псує посуд і котли. Жорстка вода призводить до інтенсивного накопичення осаду в системі водопостачання і на сантехніці, побутових приладах.
Наднормативна концентрація заліза негативно впливає на шкіру, може позначитися на морфологічному складі крові, сприяти виникненню алергічних реакцій.
Уживання води з надмірною кількістю марганцю, наголошують лікарі, може спровокувати захворювання кісткової системи, печінки. Крім того, марганець має здатність вражати тонкий кишечник, нирки, залози внутрішньої секреції й навіть мозок, сприяти хронічному отруєнню організму.
До речі. Ухвалені нещодавно зміни до закону про питну воду і питне водопостачання дають змогу усунути екологічні загрози, які стосуються питної води і водопостачання, вкладати кошти у водоочищення, підготовку питної води до споживання.