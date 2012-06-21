На Волині під час засідання антикризового енергетичного штабу підбили підсумки розрахунків за спожиті енергоносії у 2016 році. Ситуація не надто втішна.
Як доповів директор ТОВ «Волиньгаз Збут» Микола Тищук, минулоріч краяни спожили 282 мільйони 798 тисяч метрів кубічних природного газу. Це більше ніж у 2015-му на 30 мільйонів «кубів».
Не радісний стан справ і з розрахунками за блакитне паливо. За словами пана Тищука, нарахування частки населення становить 645 мільйонів 653 тисячі гривень, а надійшло лише 429 мільйонів 626 тисяч гривень. Тобто сплачено 66, 5 % і заборгованість коливається у межах 96 мільйонів 690 тисяч гривень.
Також директор ТОВ «Волиньгаз Збут» уточнив, що до них усе частіше звертаються люди, які не отримують субсидію і не можуть вчасно оплатити рахунки за спожитий газ. Їм ідуть назустріч: проводяться відтермінування оплати задля недопущення зростання заборгованості та подальшого відключення споживачів.
Тим паче, що така ситуація має логічне пояснення. Погіршення відсотку розрахунків частки населення порівняно з минулим роком спровоковане зростанням ціни на природний газ, а також зменшення нормативів витрат природного газу на один метр квадратний опалювальної площі за пільгами і субсидіями.
Як повідомляє відділ інформаційної політики облдержадміністрації, нарахування частки населення у грудні 2016-го також зросло і становить 69 мільйонів 304 тисячі гривень. Окрім того, не вирішене досі питання з перерахунком, який був зроблений ще минулоріч у травні. А це — невиплачених 32 мільйони 136 тисяч гривень.
За даними ТОВ «Волиньгаз Збут», сума призначених субсидій із проведеним перерахунком становить 964 мільйонів 980 тисяч гривень, з них сплачено 602 мільйони 403 тисячі гривень (62,4 %). Сума призначених пільг становить 131 мільйонів 529 тисяч гривень, оплачено 102 мільйони 210 тисяч гривень (77,7 %).
Як зазначив своєю чергою комерційний директор ПАТ «Волиньобленерго» Дмитро Іванов, у них загальний рівень розрахунків споживачів по області перевищує 95 %. Це тому, що майже по всіх групах споживачів рівень оплати становить 100 %, окрім постійних боржників — комунальних підприємств «Луцькводоканал» та «Нововолинськводоканал». Тож загальна сума приросту заборгованості за 2016 рік становить 8 мільйонів гривень.