До восьмого пакета санкцій увійдуть обмежувальні заходи щодо чиновників, офіцерів-пропагандистів, причетних до організації псевдореферендумів на окупованих територіях України та дій, що порушують її територіальну цілісність, також громадяни рф та інших країн, що допомагають росії обходити санкції ЄС.

Про це під час відеозвернення, яке було зроблено разом із Президентом Єврокомісії, заявив Високий представник ЄС Жозеп Боррель, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Проводячи незаконні референдуми, кремль реалізовує той самий сценарій, який ми бачили в Грузії у 2008 році та в Криму у 2014 році. Ми рішуче засуджуємо такі дії росії. Можу говорити від імені країн-членів Європейського Союзу, що ніхто з них не визнає сфальшованих результатів. Ми закликаємо міжнародне співтовариство вчинити так само, тому що ці фейкові референдуми є очевидним порушенням міжнародного права та принципів Хартії Об’єднаних Націй», - наголосив Високий представник ЄС.

Він зауважив, що ЄС продовжуватиме підтримувати Україну та дотримуватися обраної стратегії. Санкції ЄС мають болючий та руйнівний ефект для російської економіки, зокрема, внаслідок розширення переліку технологічних європейських товарів, експорт яких у росію є забороненим, що суттєво послаблює військові спроможності кремля.

«Ми також збільшуємо перелік осіб та установ, на яких поширюються санкції, – такі будуть охоплювати більш як 1300 осіб та установ. Цей перелік включатиме ключових осіб, що залучені до прийняття рішень, олігархів, старших військових офіцерів, а також пропагандистів, які є відповідальними за підрив територіальної цілісності України. Як пряму відповідь на призов ще 300 тисяч солдатів для цієї війни, ми запропонували ухвалити додаткові обмежувальні заходи проти осіб, які підтримували або отримували вигоду від російського вторгнення в Україну», - сказав Боррель.

Він окреслив категорії осіб, що підпадатимуть під дії санкцій ЄС.

Перша включає тих осіб, які були долучені до російської окупації та незаконної анексії регіонів України. Зокрема, до цього списку увійдуть російські «проксі» - поплічники, що виконують функції «влади» в окупованих районах Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей. До цієї ж категорії включатимуться громадяни рф, які сприяли та допомагали організовувати фейкові «референдуми» на цих тимчасово окупованих територіях України.

Друга категорія осіб, що потрапляють під санкції ЄС – це нові суб’єкти в оборонному секторі. Це включає офіційних осіб високого рангу, співробітників російського міністерства оборони, а також тих, хто підтримує російські збройні сили, надає їм обладнання та зброю, включаючи ракети та бойові літаки, а також персони, що беруть участь у рекрутингу за оголошеною в росії «мобілізацією».

До третьої категорії для застосування санкцій належать особи, що продовжують поширювати дезінформацію про цю російську війну проти України та надають підтримку для такої діяльності у регіонах України, що перебувають під тимчасовою російською окупацією.

Водночас, перелік економічних акторів, що вже входять до санкційного списку, буде доповнений за рахунок персон, не лише громадян рф, та тих операторів бізнесу, що долучені до діяльності з обминання санкцій Євросоюзу.

Виходячи з останніх подій, Єврокомісія пропонує розширити географічний вимір застосування санкцій, які раніше були застосовані проти окупованих територій України, зокрема, проти Криму та ОРДЛО, та розповсюдити їх на окуповані росією регіони Харківської та Запорізької областей.

«Наші санкції працюють, вони мають значення. Але вони мають бути продовжені в часі. При цьому має бути забезпечена неможливість їх оминати», - додав Боррель.

Нагадаємо, з початку російського військового вторгнення в Україну у лютому 2022 року, ЄС та його країни-члени почали надавати Україні змістовну політичну, економічну, фінансову, гуманітарну та військову допомогу. Водночас, ЄС застосував проти росії вже вісім пакетів послідовних економічних та індивідуальних санкцій, які мають призначення зменшити здатність кремля у фінансуванні його «машини війни».