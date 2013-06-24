Функцію автоматичного видалення повідомлень мають більшість популярних месенджерів, наголошують у Держспецзв'язку. Вона може знадобитися, коли потрібно надіслати користувачу важливу інформацію, але ви хочете покращити конфіденційність та не бажаєте, щоб у подальшому залишався «слід» від листування.

Як скористатися:

Viber

  1. Відкрийте чат із потрібним користувачем.
  2. Натисніть у меню внизу екрану знак у вигляді годинника.
  3. Оберіть потрібний час: 10 секунд, 1 хвилина, 1 година чи 1 день.
  4. Надішліть повідомлення. Воно зникне за встановлений час. Відлік відбувається після того, як буде прочитане.


Зверніть увагу: функція буде активною лише стосовно обраного адресата. Вимкнути її можна аналогічним шляхом.

WhatsApp

  1. Оберіть співрозмовника та відкрийте з ним чат.
  2. Натисніть знак меню у вигляді трьох вертикальних крапок у правому верхньому кутку екрану.
  3. Натисніть «Тимчасові повідомлення».
  4. Оберіть потрібний час, після якого повідомлення буде видалене. WhatsApp пропонує 24 години, 7 днів або 90 днів від часу надсилання. Якщо користувач не прочитає повідомлення протягом встановленого часу, воно все одно зникне.

Зазначимо, що функція працює і для групових бесід.

Signal

  1. Відкрийте чат із обраним користувачем.
  2. Натисніть знак меню у вигляді трьох вертикальних крапок у правому верхньому кутку екрану.
  3. Натисніть «Зникнення повідомлень».
  4. Встановіть потрібний час. Signal дає можливість обрати серед запропонованих варіантів, а також – встановити свій проміжок.

Facebook Messenger

Щоб надіслати повідомлення, яке зникає, у цьому месенджері, потрібно створити із потрібним користувачем окремий чат.

  1. Відкрийте сторінку з переліком чатів.
  2. Натисніть у правому верхньому кутку «Написати» (знак у вигляді ручки).
  3. Активуйте значок у вигляді замка у правому верхньому кутку.
  4. Оберіть адресата – з ним буде створений окремий чат.
  5. Встановіть час для видалення повідомлень.

Telegram

Повідомлення, що зникають, у Telegram доступні тільки в «Секретних чатах». 

  1. Натисніть у правому нижньому кутку «Написати» (знак у вигляді ручки).
  2. Оберіть опцію «Новий секретний чат».
  3. Оберіть користувача, з яким хочете створити таку бесіду.
  4. Натисніть знак меню у вигляді трьох вертикальних крапок у правому верхньому кутку екрану.
  5. Оберіть «Встановити таймер зникаючих повідомлень». Доступні варіанти від однієї секунди до одного тижня.

Також ви можете налаштувати цей месенджер так, щоб усі повідомлення, створені вами у діалогах чи в групових чатах, зникали після встановленого періоду часу. Відлік часу активується після надсилання повідомлення.

  • У лівому верхньому куті оберіть меню (три горизонтальні риски).
  • Перейдіть в «Налаштування» – «Конфіденційність та безпека».
  • Натисніть на «Автоматичне видалення повідомлень».
  • Оберіть зі списку запропонованих варіантів бажаний. 

Пам’ятайте, що функція автовидалення не убезпечує вас повністю. Адже надіслані повідомлення можна зберегти іншим чином. Наприклад, зробивши фото, а у деяких месенджерах – скриншот екрану, скопіювавши інформацію тощо.