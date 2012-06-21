За загальним правилом працівник зобов’язаний попередити роботодавця про розірвання трудового договору письмово за два тижні до бажаної дати звільнення, однак існують винятки.
Якщо працівник подав заяву про звільнення за власним бажанням у зв’язку з неможливістю продовжувати роботу, роботодавець повинен розірвати трудовий договір у строк, про який просить працівник.
Під обставинами за яких працівник не може продовжувати роботу в законодавстві розуміється:
♦ переїзд на нове місце проживання;
♦ переведення чоловіка або дружини на роботу в іншу місцевість;
♦ вступ до навчального закладу;
♦ неможливість проживання у даній місцевості, підтверджена медичним висновком;
♦ вагітність, догляд за дитиною до досягнення нею чотирнадцятирічного віку або дитиною-інвалідом;
♦ догляд за хворим членом сім’ї відповідно до медичного висновку або інвалідом І групи;
♦ вихід на пенсію;
♦ прийняття на роботу за конкурсом.
Цей перелік не є вичерпним і трудовий договір з працівником у строк про який він просить може бути розірваний і при інших важливих для працівника обставинах. Вагомість причини звільнення працівник повинен довести адміністрації документально. Наприклад, якщо це переїзд на нове місце проживання, то в цьому разі в паспорті працівника повинен бути штам про зняття з реєстрації, вступ до навчального закладу – відповідний виклик на навчання з навчального закладу тощо.