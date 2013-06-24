Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури запроваджує нову послугу для міжнародних перевізників у межах проєкту «єЧерга» — можливість відстежувати всі онлайн­бронювання в особистому кабінеті.

Переглядати всі активні черги можна через особистий кабінет в системі «Шлях». Ідеться про статус кожної вантажівки та автобуса, зареєстрованих на перевізника. Нова опція стала доступною завдяки інтеграції систем «єЧерга» та «Шлях».

«Міністерство перебуває в постійному діалозі з перевізниками та водіями, а всі конструктивні пропозиції щодо вдосконалення сервісу «єЧерга» завжди беруть у роботу. Функція заміни водія, доступність сімома мовами, можливість перевізника стежити за чергами своїх автомобілів одночасно — лише частина функціоналу, який було розроблено для зручності користувачів. Продовжуємо працювати над масштабуванням сервісу для всіх транспортних засобів, що перетинають наш кордон», — наголосив віцепрем’єр­міністр з відновлення України — міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков.

Перевірити статус усіх автомобілів в електронній черзі можна в особистому кабінеті системи «Шлях» у вкладці «Моя єЧерга». Зокрема перевізник може переглянути: транспортні засоби, зареєстровані в електронній черзі, статус автомобіля в «єЧерзі», дані про підприємство, транспортний засіб, причіп, номер вантажної митної декларації.

За час функціонування «єЧерги» кордон за електронним записом вже перетнули 415 тисяч вантажівок та майже 7 тисяч автобусів.

Проєкт «Електронна черга перетину кордону» реалізує Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України у співпраці з Міністерством цифрової трансформації України, Укртрансбезпеки, Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури, Державної митної служби та Державної прикордонної служби за підтримки TAPAS Project/Прозорість та підзвітність у держуправлінні та послугах.