Іспанські археологи знайшли у Верхньому Єгипті руїни великого храму з червоного граніту, що належав фараону Сенусерту II.
Храм був знайдений під час розкопок біля святилища давньоєгипетського бога Херішефа в стародавньому Гермополя, який знаходиться в єгипетській провінції Бені-Суейф на півдні від Каїра. Ця знахідка має величезне значення для єгиптології, оскільки на облицюванні гранітного постаменту фахівці виявили два картуші фараона Сенусерта II, що належить до XI династії Перехідного царства, повідомляють іноземні ЗМІ.
За фараонів IX і X династій Херішеф шанувався як бог-творець, праве око якого Сонце, ліве — Місяць. За фараонів XI і XII династій стає одним із втілень Хора. Зображення Херішефа були поширені в Єгипті майже скрізь, його можна побачити на стінах гробниць Мерікара, Аменемхета II, а також Гіпостильного залу в Карнаці.
Картуш – це овальний заокруглений контур з горизонтальною лінією внизу, який вказує на те, що написаний у ньому текст є царським іменем. З п'яти титульних імен фараонів у картуш обрамляють тронне ім'я (преномен) і власне ім'я (номен), яке давалося при народженні фараона.
Сенусерт II відомий тим, що саме за його правління збудовано одну з перших пірамід – Лахун. Ця знахідка свідчить про інтерес правителя до бога Херішефа, покровителя родючості, води, полювання і рибальства, і оазису Файюм, де було зведене святилище цього божества.