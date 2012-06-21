Археологи знайшли в Єрусалимі древній вимірювальний стіл, повідомляють іноземні ЗМІ. Він використовувався на ярмарках для вимірювання і розливу рідин, наприклад вина і оливкового масла.
Ринковий стіл, вирізаний з каменю, використовувався для вимірювання рідин і задокументував проведення ринків поблизу Храмової гори близько 2000 років тому, сказав архелог Арі Леві, коли цей предмет був представлений на огляд громадськості.
За словами Леві, рідини, такі як вино або оливкова олія, у давнину вимірювали на вимірювальному столі. Він належав господареві ринку і гарантував, що рідини виміряли рівномірним порціями і тепер ними можна торгувати.
У столі були зроблені спеціальні заглиблення – різні мірні ємності, куди заливалася рідина. Вони допомагали продавцям дотримуватися єдиних стандартів у вимірі рідин. Знахідка була виявлена в Національному парку міста Давида, між Старим містом і палестинським кварталом Сільван.
За весь час розкопок там було знайдено три подібних артефакти. Вони доводять, що на цій території в давнину проводилися ярмарки.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»