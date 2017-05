Представники наглядової ради YES (Ялтинської європейської стратегії), відомі в недалекому минулому політики Старого світу, а нині впливові громадські діячі стали гостями Прем’єр-міністра Володимир Гройсмана.

Прогрес у здійсненні реформ у нашій країні та плани уряду щодо стратегічних завдань на поточний рік Прем’єр обговорив із Президентом Польщі 1995—2005 рр. Александром Квасьнєвським; Президентом Європейського парламенту 2002—2004 рр. Петом Коксом; міністром закордонних справ Швеції 2006—2014 рр., прем’єр-міністром Швеції 1991—1994 рр. Карлом Більдтом; високим представником зі спільної зовнішньої та безпекової політики Європейського Союзу (1999—2009) Хав’єром Соланою.

Члени наглядової ради YES передали главі уряду офіційне запрошення взяти участь у конференції, що відбудеться у вересні цього року, яке він охоче прийняв. «Переконаний, що робота, яку ви робите для України, надзвичайно важлива та необхідна. Охоче прийму запрошення участі в YES у вересні. Такі заходи, як YES, дуже важливі, це хороший майданчик для обговорення і обміну думками», — передає позицію Володимира Гройсмана департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну.

Прем’єр поінформував співрозмовників про досягнення уряду впродовж минулого року з макроекономічної стабілізації та відновлення економічного зростання, продовження співпраці з МВФ, збільшення вдвічі мінімальної заробітної плати в країні. Він окреслив стратегічні завдання, поставлені перед урядом на 2017 рік, зокрема щодо пенсійної реформи, яку нещодавно було презентовано громадськості і яка передбачає підвищення пенсій для 9 з 12 мільйонів пенсіонерів; реформ освіти та охорони здоров’я; масштабної публічної приватизації. У цьому напрямі уряд планує започаткувати продаж малих підприємств через електронну систему публічних закупівель ProZorro, зауважив Прем’єр-міністр.

Окремо йшлося про перебіг ситуації на Донбасі, де тривають обстріли підтримуваними країною-агресором бойовиками. Володимир Гройсман підкреслив, що Україна віддана виконанню мінських домовленостей. І наголосив, що санкції стосовно російської сторони має бути збережено, доки вона не виконуватиме взятих на себе у межах цих угод зобов’язань.

Відділ новин

«Урядового кур’єра»