Цифровий сертифікат полегшить подорожі у період літніх відпусток у межах ЄС. Проте стрімке поширення штаму Delta може створити істотні перешкоди для туризму.

COVID-сертифікати для країн Шенгенської зони набули чинності 1 липня. Вони є по суті QR-кодом на смартфоні або на папері, який підтверджує, що людина була щеплена від коронавірусної хвороби, вилікувалася від інфекції COVID чи має нещодавній негативний тест на COVID-19.

У Єврокомісії вважають, що власник сертифіката повинен бути звільненим від обмежень на пересування, а держави-члени ЄС повинні утримуватися від введення додаткових обмежень на поїздки для власників COVID-сертифікатів, якщо ці обмеження не є необхідними та пропорційними для здоров’я населення. За видачу сертифіката відповідають національні органи охорони здоров’я країн-членів ЄС.

Попри успішну кампанію з вакцинації у країнах-членах ЄС та запровадження COVID-сертифікатів, серйозне побоювання викликає поширення більш інфекційного штаму Delta. І якщо кількість хворих на цей штам стрімко зростатиме, кожна країна зможе застосувати механізм екстреного припинення дії сертифікатів на своїй території. Нині Delta поширюється у Великобританії та Португалії — країнах, які є одними з найпопулярніших у туристичних путівниках.

Чи можуть громадяни України отримати цифрові COVID-сертифікати? Так, ті громадяни, які мають дозвіл на проживання у ЄС, отримуватимуть COVID-сертифікати на загальних підставах. Водночас їх має право отримати й решта громадян України чи інших країн, але спершу їм треба легально в’їхати до ЄС, повідомляє DW. Під час перетину кордону вони надаватимуть підтвердження вакцинації чи тесту, які отримали вдома. Які саме підтвердження визнавати — вирішує кожна держава ЄС або Шенгену. І вже на території Євросоюзу можна попросити про європейський сертифікат. Утім, чи видаватимуть його та де можна буде отримати, у Брюсселі також залишили на розсуд кожної держави ЄС.

Є й другий варіант. Регламенти ЄС передбачають визнання цифрових сертифікатів, виданих третіми країнами. Для цього система їхньої видачі повинна бути сумісною з європейською. Перевіряє таку сумісність Єврокомісія. Уряд України почав говорити з Брюсселем про еквівалентність сертифікатів ще у квітні. Утім, на дуже швидке рішення розраховувати не варто. Єврокомісія ще тільки готує список, за яким Україна чи будь-яка інша третя країна зможе перевірити, чи виконує її система сертифікатів вимоги ЄС. Рішення про еквівалентність у Брюсселі ухвалюватимуть лише після перевірки цього списку.