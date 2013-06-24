Під час зустрічі у Брюсселі міністри закордонних справ ЄС не змогли узгодити шостий пакет санкцій проти Росії, головний пункт якого — введення заборони на купівлю всіх видів російської нафти. Найбільше нафтовому ембарго опирається Будапешт, який стверджує, що в разі відмови від нафти з росії угорська економіка зазнає масштабних збитків.

Енергозалежність від росії зробила ЄС вразливим

Багато хто пояснює переконання Будапешта особистою позицією угорського прем’єра Віктора Орбана, який не приховує симпатій до путіна й усіма можливими способами демонструє своє небажання підтримувати Україну у війні, розв’язаній росіянами. Серед журналістів у Брюсселі ходять чутки, що Орбан вимагає вилучити з нового списку персональних санкцій, який увійде до шостого пакета, патріарха кіріла, і тільки, мовляв, за цієї умови він погодиться підтримати нафтове ембарго.

Але на пресконференції, яка відбулася після завершення засідання, верховний представник з питань зовнішньої та оборонної політики ЄС Жозеп Боррель на запитання журналіста про позицію Угорщини щодо кіріла відповів, що не бачить зв’язку між патріархом і нафтою.

«Угорщина має не політичні, а економічні підстави вагатися щодо нафтового ембарго. Тут не йдеться про якісь особливі відносини з росією», — запевнив Жозеп Боррель. Він пояснив, що шостий пакет санкцій недостатньо технічно продуманий, тому міністри відверто і конструктивно обговорили всі його деталі.

За словами головного європейського дипломата, Угорщина обговорює також часові рамки введення нафтового ембарго, оскільки «їй потрібен час і кошти для реконструкції наявних нафтопроводів і нафтопереробних заводів». Окрім того, вартість нафти з нових джерел, імовірно, буде на 50% вищою, ніж вартість російської нафти.

Жозеп Боррель запевнив, що країнам-членам ЄС вдасться узгодити шостий пакет санкцій, проте відмовився назвати точні терміни, припустивши лише, що це може статися найближчими тижнями. Нині новий санкційний пакет направили на доопрацювання до Coreper — комітету послів країн-членів ЄС у Брюсселі.

Спроби журналістів ще раз поставити запитання про те, коли конкретно буде ухвалено шостий пакет санкцій, який очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн анонсувала ще кілька тижнів тому, трохи роздратували Жозепа Борреля. І він, хоч його речник оголосив про завершення пресконференції, ще раз спробував переконати журналістів, що ЄС вже не веде геополітичних ігор з росією. Він налаштований рішуче розірвати з нею зв’язки, які всі ці роки змушували Брюссель заплющувати очі на багато неприйнятних речей, що їх дозволяла собі москва.

За його словами, багато десятиліть війни не було у свідомості європейців. А нині «ми маємо справу з жорстокою, кривавою повномасштабною війною, бачимо жертви і страшні руйнування й допомагаємо тим, хто самовіддано чинить опір». Як зазначив дипломат, лише зараз у ЄС усвідомили енергетичну залежність від росії і зрозуміли, наскільки важливо покласти цьому край, щоб продовжувати захищати міжнародне право та норми закону.

На пресконференції дипломат заявив, що для ЄС перемогою Києва стане відкидання російських військ за межі України. Жозеп Боррель запевнив, що за жодних обставин ЄС не вважатиме російськими тимчасово окуповані території України, де російські загарбники намагаються встановити свої так звані адміністрації.

«Ми не визнаємо жодного квадратного кілометра, який захопили росіяни, так само, як не визнаємо анексії Криму», — заявив він, наголосивши, що ЄС захищає територіальну цілісність України і сподівається, що Україна виграє цю війну.

Жозеп Боррель повідомив, що ЄС спрямував додаткові 500 мільйонів євро на військову допомогу для нашої країни. Гроші підуть на важке озброєння для української армії.

Купуючи газ і нафту в росії, ЄС платить двічі

У зустрічі міністрів закордонних справ ЄС узяв участь і глава зовнішньополітичного відомства України Дмитро Кулеба. Він, спілкуючись із журналістами, повідомив, що обговорив з колегами санкції проти росії та перспективу надання статусу країни-кандидата на вступ до ЄС нашій державі.

«Я запевнив держави-члени, що ми сьогодні перебуваємо в унікальному політичному моменті, коли громадська думка і в Україні, і в державах ЄС рекордно висока на користь євроінтеграції нашої країни», — сказав Дмитро Кулеба.

У Києві сподіваються, що статус країни-кандидата Україні буде надано вже за лічені тижні, наприкінці червня на саміті ЄС у Брюсселі. Проте, за словами глави МЗС, під час зустрічі він не почув чіткої обіцянки міністрів, хоч жодна столиця ЄС відкрито не виступає проти надання статусу кандидата Україні. «Знаю країни, які активно підтримують це рішення, і знаю тих, хто стежить за перебігом подій та ухвалить своє рішення ближче до дати саміту», — зауважив український дипломат.

Щодо процесу ухвалення шостого пакета санкцій, то, як сказав Дмитро Кулеба, «нам усім дуже цікаво, як завершиться ця сага».

«Хочу нагадати, що європейські країни продовжують щодня платити росії за газ і нафту мільйони євро. І це ті гроші, які використовують, щоб фінансувати російську воєнну машину, її агресію та звірства», — наголосив міністр. Він зауважив, що, купуючи газ і нафту у росії, ЄС платить двічі: спочатку самій рф, а потім за руйнування, які російська зброя приносить на українську землю.