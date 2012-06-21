Депутат Європарламенту від партії «зелених» Ребекка Хармс закликала політиків і звичайних глядачів бойкотувати чемпіонат світу з футболу в Росії.
Про це вона заявила в інтерв'ю Neue Osnabrücker Zeitung, пише DW.
За словами Хармс, Росія – не та країна, в якій варто проводити подібний турнір. Політик зазначила, що російському президенту Володимиру Путіну «дістанеться занадто багато уваги» завдяки світової першості.
«Він купається в променях слави в присутності іноземних гостей і продовжує проводити свою антидемократичну політику», – додала Хармс і нагадала про втручання Росії у справи України і Сирії. Також вона розкритикувала ставлення в Росії до опозиції і меншин.
Реббека Хармс назвала «зразковим» вчинок колишнього президента Німеччини Йоахіма Гаука, який відмовився відвідати зимові Олімпійські ігри в Сочі в 2014 році. «Його приклад варто наслідувати і в майбутньому році під час чемпіонату світу з футболу», – додала Хармс. Також політик розкритикувала і Міжнародну федерацію футбольних асоціацій (ФІФА), оскільки та проігнорувала звинувачення Росії в корупції і допінгу і не послухала заклики перенести чемпіонат в іншу країну.