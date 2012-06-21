Полтавці рішуче налаштовані до мінімуму зменшити засміченість своєї території. Нині у районах області налічується 670 сміттєзвалищ, із них 8 полігонів (технічних споруд) площею 2—6 гектарів. А фахівці прорахували, що можна обійтися й двадцятьма. Це підтвердили їхні німецькі колеги, з якими полтавці консультувалися, а також науковці Полтавського національного технічного університету. Спільно розробили і стратегію поводження з твердими побутовими відходами. Ця стратегія лягла в основу відповідної обласної комплексної програми, розрахованої на період до 2021 року, яку затвердили на засіданні постійної комісії обласної ради з питань житлово-комунального господарства.
Щоправда, за словами начальника управління ЖКГ Полтавської облдержадміністрації Едуарда Реви, ця програма буде дієвою тільки за умови, що громади об’єднаються.
Щоб це сталося, керівництво ОДА і влада на місцях докладають чимало зусиль. Питання обговорювали на щотижневих апаратних нарадах, колегії облдержадміністрації, безпосередньо на місцях — у Пирятині, Хоролі, Гадячі. У Горішніх Плавнях уже й проектну документацію на будівництво полігона виготовили, і земельну ділянку під нього та 50 мільйонів гривень із необхідних 250 мільйонів надали. Працюють над виготовленням проектної документації на будівництво полігона і в Гадячі. Проблемними поки що залишаються Хорольський і Полтавський субрегіони. У Полтавському з розглянутих координаційною радою шістьох земельних ділянок, лише одна — дорогою на Селещину — відповідає усім критеріям розташування полігона.
— Ми запропонували систематизувати і паспортизувати звалища. Це дасть змогу раціоналізувати всі ці об’єкти у Полтавській області, — каже доцент кафедри прикладної екології та природокористування ПолтНТУ ім. Ю. Кондратюка Оксана Ілляш.
За її словами, бюджет проекту становитиме орієнтовно 841,5 мільйона гривень. Сюди заклали й кошти на контейнеризацію населених пунктів, придбання спецтехніки. 20% цієї суми надасть обласний бюджет із фонду охорони навколишнього середовища, решту — місцеві бюджети.