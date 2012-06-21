21 серпня у чотирьох західних областях України оголосили штормове попередження, синоптики попереджають про пориви вітру до 17-22 м/с.
Про це повідомляє Укргідрометцентр. Згідно з повідомленням, негода 21 серпня вируватиме у Волинській, Рівненській, Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській, Закарпатській і Чернівецькій областях. Тут синоптики прогнозують сильні дощі з грозами.
У чотирьох областях – Волинська, Львівська, Івано-Франківська та Закарпатська – оголосили штормове попередження. Тут прогнозують пориви шквального вітру силою 17-22 м/с. На решті території України, крім окупованого Криму, оголосили надзвичайну пожежну небезпеку.
Згідно з прогнозом погоди на 21 серпня у більшості західних областей максимальна температура вдень становитиме 20 градусів, вночі – не більше 14 градусів вище нуля.