У неділю, 25 червня, в Іршавському районі Закарпаття цей фестиваль зібрав десятки ковалів, тисячі туристів і місцевих мешканців.
Водяна кузня Гамора, пам’ятник ковальського мистецтва 18 століття, вже сама по собі є одним із найпривабливіших туристичних об’єктів Закарпаття Наступного року вона отримає друге дихання й потужний поштовх для подальшого розвитку. Про це заявив голова Закарпатської облдержадміністрації Геннадій Москаль, побувавши на фестивалі.
— Кузня Гамора, яка зараз перебуває в оренді місцевих підприємців, юридично знаходиться на балансі Довжанського лісомисливського державного господарства, — наголосив Геннадій Москаль. — Тому прийнято рішення, що з наступного року обласне управління лісового та мисливського господарства візьме цей об’єкт під своє крило. На Іршавщині працюють три лісові господарства, усі вони спільними силами перетворять Гамору на потужний рекреаційний комплекс з кузнею, яка й далі вироблятиме сільськогосподарський реманент та інші ковальські вироби. Фестиваль показав, що єдина в Україні діюча водяна кузня викликає величезний інтерес як у закарпатців, так і людей з-поза меж області, однак туристична інфраструктура в селі Лисочово поки не готова прийняти таку кількість приїжджих. Протягом наступних кілько років це питання буде вирішене силами лісового господарства.
У цьогорічному фестивалі взяли участь два десятки ковалів, які виготовили кований логотип Гамори. Одним із гостей свята став Голова Національної поліції України Сергій Князєв, котрий приїхав у Лисичово на запрошення Геннадія Москаля.
Тут відбулися майстер-класи з ковальства і різноманітних ремесел, виставка-продаж виробів народних майстрів.