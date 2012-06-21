Завдяки проведеним заходам з енергозбереження у закладах освіти Тернопільщини вдалося зекономити понад 20 відсотків коштів. Про це заявив голова обласної державної адміністрації Степан Барна під час засідання колегії управління освіти та науки ОДА.
Цей напрямок роботи залишається для області пріоритетним і надалі. На заходи з енергозбереження нинішнього року є намір спрямувати від 10 до 15 мільйонів гривень.
У прес-службі ОДА також повідомили, що очільник краю закликав керівників навчальних закладів спільно з представниками райдержадміністрацій, об`єднаних територіальних громад готувати проекти з енергозбереження. Це дозволить покращити умови в навчальних закладах, а зекономлені кошти спрямувати на інші потреби, як-от на придбання спортивного інвентарю, облаштування сучасних класів.