Історія місцевого футболу розпочинається у 1913—1914 роках, коли в місті, яке ще називалось Олександрівськом, були організовані любительський клуб «КЛІФ» та команда «Технічне училище». А значний розвиток припадає на 1917 рік, коли в місті почали з’являтися нові футбольні команди. За понад сторічну історію у запорізьких футболістів було багато чудових ігор, сенсаційних перемог, нищівних поразок.
Частина цієї історії представлена на виставці, що відкрилася у приміщенні стадіону «Славутич-Арена». Першими її експонатами стали футболки спортсменів запорізького «Металурга», у яких вони грали в міжнародних зустрічах. Їх надали з власних колекцій футбольні уболівальники зі стажем Роман та Юрій Петрики. На виставці представлено й такі атрибути, як квитки, брошури, програмки тощо.
Відкриваючи експозицію, заступник Запорізького міського голови Анатолій Пустоваров зауважив: «У місті є футбольні традиції, які повинні перерости в повноцінний музей запорізького футболу. На цьому майданчику житимуть спогади про матчі, гравців та їх досягнення. Тут молодь спілкуватиметься з ветеранами запорізького футболу».
А ініціативна група запросила всіх любителів футболу, особливо колишніх фанатів запорізького «Металурга», поділитися експонатами та своїми цікавими спогадами.