У Запоріжжі торік на капітальні ремонти будинків ОСББ в міському бюджеті було закладено 50 мільйонів гривень.
Це дало змогу виконати ремонти в 50 будинках, де створено об’єднання співвласників. Один з них — на вулиці Чарівній, 147.
Як розповіла керуюча цього ОСББ Наталія Рябчук, об’єднання співвласників взяло будинок в управління у квітні 2016 року. З міського бюджету на проведення ремонтних робіт будинок отримав майже 2,5 мільйона гривень. На ці кошти відремонтували дах, використовуючи найсучасніші матеріали. Замінили інженерні комунікації: каналізацію, труби гарячого і холодного водопостачання.
— Ми самі пройшли процедуру торгів через систему ProZorro, — продовжує Наталія Рябчук. — Головною нашою вимогою була якість використаних матеріалів. За рахунок жителів замінили двері в під’їздах, навели лад на виходах на дах, встановили енергоощадні світильники тощо. Так будинок, якому 50 років, разом доводимо до ладу.
Жителі будинку планують ще замінити електродроти і встановити індивідуальний теплопункт. Нині готують необхідну для цього документацію.
За даними начальника відділу нормативно-методологічного забезпечення розвитку житлового господарства Запорізької міськради Яни Калініної, у 2017 році в бюджеті Запоріжжя на капітальні ремонти будинків ОСББ передбачено 90 мільйонів гривень. За них планують капітально відремонтувати 71 будинок.
— Відповідні заявки вже є, — зазначила Яна Калініна, — а якщо буде збільшено фінансування, зможемо провести ремонти ще в більшій кількості будинків.
ДОВІДКА «УК»
У Запоріжжі діє окрема програма ремонту житлового фонду ОСББ. Жителі самі на загальних зборах визначають, які види основних ремонтних робіт обрати. Це може бути ремонт даху, ліфта, заміна інженерних комунікацій. Обсяги фінансування кожного будинку залежать від видів робіт, розмірів та стану споруди.