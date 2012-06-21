Нині в Запоріжжі працюють сім відділень соціальної реабілітації дітей з інвалідністю Запорізького міського територіального центру соціального обслуговування, в яких з початку року кваліфіковану допомогу фахівців отримали понад 340 дітей. Головне завдання цих відділень — соціалізація дітей, комплексна корекційна допомога фахівців, підготовка до інтеграції в загальноосвітні заклади.
У червні до штату відділень ввели нові посади фахівців з фізичної реабілітації, робота яких спрямована на формування фізичної самостійності та активності. Щоб почуватися справжніми спортсменами, хлопчаки відділення соціальної реабілітації дітей з інвалідністю Шевченківського району Запоріжжя разом зі своїми батьками та фахівцями з реабілітації відвідали дитячу юнацьку спортивну школу «Металург».