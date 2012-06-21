Уже кілька років у Запоріжжі тривають розмови про необхідність заміни маршрутних таксі на автобуси. Торік запорізька міська влада почала активно рухатися в цьому напрямі — наприкінці грудня відкрили новий міський маршрут №18, який обслуговують великогабаритні автобуси.
Розроблено міську програму розвитку та удосконалення громадського транспорту. В ній зокрема прописано, що договори на обслуговування маршрутів укладатимуть із тими перевізниками, які замість «спринтерів» матимуть великі й середні автобуси.
Влада з громадою
— Звісно, у найкоротші терміни замінити маршрутки на великі автобуси досить складно, — каже перший заступник Запорізького міського голови Сергій Мішок. — Тож робитимемо це поетапно. Торік закупили 10, а цьогоріч закупимо ще 16 автобусів (п’ять великої й 11 середньої місткості), які замінять «спринтери».
Нещодавно у Запоріжжі відбувся круглий стіл «Маршрутки: запоріжці за чи проти і чи є їм альтернатива? Майбутнє запорізького міського транспорту». Приводом стала петиція запоріжця Олексія Доляновського. Його заклик замінити всі мікроавтобуси здобув широку підтримку містян і цілком збігається із програмним баченням міської влади розв’язання цієї проблеми.
— Як пересічний запоріжець я підписався під цією петицією, — каже Сергій Мішок. — Торік у грудні Запорізька міськрада ухвалила програму, яка вилучає транспорт категорії «В» (це «спринтери» тощо) з пасажироперевезень. І ставку робимо на автобуси великої та середньої місткості. До речі, ефективність закуплених містом торік МАЗів (вартість кожного — 3,05 мільйона гривень) на новому маршруті перевершила всі наші сподівання. Запоріжцям сподобалися просторі сучасні автобуси. Пільговики їздять безплатно, а щоденна виручка становить 12 тисяч гривень.
Цього року в Запоріжжі комплексно вивчать пасажиропотік на міських маршрутах громадського транспорту. Востаннє таке робили ще 1987-го. Так для оптимізації мережі громадського транспорту планують проаналізувати режим, середню швидкість його руху, довжину маршрутів, кількість транспорту на одному маршруті, пасажирозавантаженість, інтервали руху в години пік. Це дасть змогу комплексно підійти до забезпечення комфорту та безпечності перевезень пасажирів.
— Уперше за останні 30 років ми провели тендер на комплексне вивчення пасажиропотоку, — продовжує Сергій Мішок, — у якому взяли участь шість вишів України, що готують кадри для транспортної галузі. Два харківські та вінницький ВНЗ закладали вартість дослідження на рівні 1,2 мільйона гривень, але переміг Запорізький національно-технічний університет, який оцінив таку роботу вдвічі дешевше. Дослідження триватиме до кінця липня, залучать 800 студентів. За його результатами істотно скорегуємо міські маршрути. Саме тоді закінчується термін чинності договорів із перевізниками, укладених торік. Перед ними постали нові вимоги: протягом року замінити маршрутки на автобуси.
Права пасажирів
Нині Запоріжжям курсують 1050 маршруток. Завдяки тому, що за два-три роки їх планують замінити на сучасні міські автобуси, влада сподівається остаточно зняти проблему перевезень пільгових категорій громадян. Не менш важливо, що великі й середні автобуси пристосовані для перевезення людей з обмеженими можливостями.
— У великому міському автобусі значно легше обстоювати право на пільговий проїзд, — зауважує Сергій Мішок. — Ми контролюватимемо перевізників, бо компенсацію за перевезення пільговиків держава переклала на місцеві бюджети. На це в Запоріжжя йде 80 мільйонів гривень на рік, а ці кошти можна було б спрямувати на закупівлю нових міських автобусів.
Нині на електротранспорт покладено основне завдання — перевезення пільговиків, і він повною мірою виконує ці функції. Місту не вистачає 40 трамваїв і 80 тролейбусів. Тому заплановано відкрити ще два автобусні маршрути. Запоріжелектротранс самостійно збере з комплектуючих чотири трамваї. Міська влада планує придбати цього року за бюджетні кошти ще 10 тролейбусів.
Як резюмує Запорізький міський голова Володимир Буряк, подальше оновлення рухомого складу Запоріжелектротрансу, зміна умов договорів на перевезення пасажирів громадським транспортом, додаткові маршрути — все це роблять заради комфорту пасажирів.