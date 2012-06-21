На будинку по вулиці Шкільній,15, де тривалий час мешкав видатний спортсмен, урочисто відкрили меморіальну табличку дворазовому олімпійському чемпіонові, чотириразовому чемпіонові світу з важкої атлетики. На урочистий мітинг зібралися друзі та родичі Леоніда Жаботинського, представники влади, спортивної спільноти.
Зі словами вдячності до присутніх звернулася начальник управління молоді, фізичної культури та спорту Запорізької ОДА Наталія Власова, яка висловила впевненість, що запоріжці завжди пишатимуться своїм легендарним земляком.
— За життя наш земляк став справді видатною постаттю, — зазначила вона. — На його честь названо вулиці, відкрито ДЮСШ з важкої атлетики, його пам’яті присвячують нові рекорди. Він створив спортивний імідж, який наслідують молоді перспективні спортсмени для підкорення найвищих п’єдесталів.
А заступник Запорізького міського голови Анатолій Пустоваров наголосив на значному внеску Леоніда Жаботинського в розвиток спорту. «Леонід Іванович — це легенда світового гатунку, бо його ім’я разом з рекордами вписане в історію спорту золотими літерами».
Примітно, що це вже друга меморіальна дошка, встановлена на знак пошани до найсильнішої людини планети. Першу встановили на будинку №20 по вулиці Леоніда Жаботинського одразу після його смерті.