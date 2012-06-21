«Діалог між внутрішньо переміщеними особами та приймаючою громадою щодо працевлаштування ВПО в Запоріжжі» — так називався перший міжрегіональний форум, ініційований місцевою торгово-промисловою палатою, за сприяння Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні та підтримки Посольства Швейцарії в Україні. Участь у форумі взяли представники влади, бізнесу, освіти, благодійні організації, що допомагають у самозайнятості переселенців. Нині дуже гостра проблема безробіття переселенців, реалізації їхніх підприємницьких ініціатив. На форумі ж було презентовано багато успішних бізнес-проектів самих переселенців, створених за підтримки грантових коштів. Організатори впевнені, що проект сприятиме адаптації внутрішніх переселенців у всій Україні.
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