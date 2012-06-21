Всеукраїнським проектом «Вчасна допомога» передбачено у кожній області створити єдиний диспетчерський центр екстренної медичної допомоги. Запорізький регіон один із перших впроваджує цю систему у тестовому режимі. Фінансується цей проект з держбюджету.
За інформацією сайту Запорізької ОДА, на реконструкцію будівлі для єдиного диспетчерського центру було виділено понад 12 мільйонів гривень позабюджетних коштів із благодійного фонду. Зараз триває поетапне підключення лінії «103» всього регіону, налаштування GPS-пристроїв та адаптація програмного забезпечення до умов роботи. Тривають також тренінги з підготовки персоналу. Поки центр працює в тестовому режимі, диспетчери вже приймають виклики з Запорізького та Вільнянського районів. Новий єдиний диспетчерський центр дозволить керувати всіма 154 бригадами служби екстреної медичної допомоги Запорізької області, що обслуговують в середньому 500 тисяч викликів щороку. Завдяки впровадженню сучасних технологій, прибуття «швидкої» досягне нормативів – 10 хвилин у містах і 20 хвилин у сільській місцевості.
Реалізація проекту дозволить покращити і роботу оперативно-диспетчерського управління, через скорочення часу прийому викликів. Нова система забезпечить оперативне керування бригадами на маршруті до прибуття до пацієнтів, бо диспетчери слідкуватимуть за «швидкими» за допомогою GPS-пристроїв, координуватимуть рух. У підсумку це підвищить якість роботи екстрених медзакладів.