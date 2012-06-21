Запоріжжя відвідала легенда української гідроенергетики, Герой України, голова громадської ради при Міністерстві енергетики та вугільної промисловості України Семен Поташник. Його зустріли голова Запорізької облради Григорій Самардак та директор Дніпровської ГЕС Віктор Кучер.
Семена Патошника поважно називають «командиром усіх гідроелектростанцій України». У гідроенегетиці він працює з 50-х років минулого століття. Семен Поташни є ініціатором багатьох наукових розробок в галузі, які реалізувалися у вітчизняній гідроенергетиці, він автор багатьох публікацій та книг, заслужений енергетик України.
Зустріч відбулася у дружній атмосфері, голова Запорізької облради подякував Семену Ізрайлевичу за увагу до Запорізької області, внесок у розвиток галузі та поцікавився його точкою зору щодо перспектив подальшого розвитку вітчизняної енергетики.
– Мені дуже приємно зустрічати таких поважних гостей,– коментує подію голова Запорізької облради,– тим паче, з Семеном Ізраїловичем ми знайомі давно, вважаю його своїм наставником, людиною, порада якої безцінна, а точка зору – важлива та виважена.