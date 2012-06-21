У прес-центрі запорізького стадіону «Славутич-Арена» відбулося представлення гравців нової команди і тренерського складу міського футбольного клубу «Металург» за участю заступника Запорізького міського голови Анатолія Пустоварова, директора КП «Міський футбольний клуб «Металург» Максима Лупашка та головного тренера команди Володимира Шаповалова. До складу команди ввійшли вихованці ДЮСШ «Металург», віком від 18 до 21 року. Дехто з них вже встиг пограти у вищій лізі.
Футбольний клуб «Металург» припинив своє існування 2015 року. У травні нинішнього Запорізький міський голова Володимир Буряк виступив з ініціативою поновити міський футбольний клуб. Рішення підтримали депутати. В новому сезоні команда МФК «Металург» братиме участь у змаганнях аматорської ліги.
— З дня ухвалення рішення про створення міського футбольного клубу минуло два місяці, — коментує подію Анатолій Пустоваров. — За цей час провели велику роботу: закупили форму, затвердили склад, гравці посилено тренуються. Створенню команди передувала робота зі збереження футбольного потенціалу міста, працює дитяча футбольна школа. Нині перед гравцями і тренерами поставлено три головні завдання: створювати далі повноцінний футбольний клуб, успішно виступати в любительській лізі й зробити все можливе, щоб футбол у Запоріжжі став улюбленим видом спорту, а вболівальники отримували задоволення від гри земляків.
Минулої неділі міський футбольний клуб «Металург» зіграв свій перший матч у чемпіонаті України серед аматорських команд. Суперником стала досить потужна команда «Яруд» із Маріуполя. «Металург» першим відкрив рахунок. Гол забив Владислав Ігнатьєв. Лише в додатковий час, на 92-й хвилині, маріупольці зрівняли рахунок. Наступну гру МФК «Металугр» проведе вдома з командою МФК «Первомайськ» із Миколаївської області 13 серпня.