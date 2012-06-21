З першого по третє вересня на території Запорізького дитячого оздоровчого центру «Супутник» пройде масштабний фестиваль «ZOBI FEST 2017». Його учасником міг стати кожен житель Запоріжжя віком від 18 до 35 років, студент, який протягом серпня 2017 року зробив добру справу на благо міста. Організатори підготували для учасників десятки всіляких конкурсів, серед яких: цікаві ігри, інтелектуальні розваги, гумор, ніч біля багаття тощо. У програмі фестивалю також є танцювальний «батл», конкурс краси «Міс ZOBI 2017», фестиваль фарб тощо.
Фестиваль «ZOBI FEST» проходить у Запоріжжі вже третій рік поспіль. Його мета не лише об’єднати соціально-активну молодь, а й залучити запоріжців до добрих справ на благо рідного міста. Його організатори планують вийти на всеукраїнський рівень.