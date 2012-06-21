Загальноміський благодійний захід із розпродажу товарів влаштували днями на площі Маяковського. Серед лотів були зокрема й речі відомих краян. Для учасників заходу також працювала фуд-зона, а для маленьких запоріжців організували дитячу зону і гараж-сейл. На завершення «Доброго базару» виступали найкращі творчі колективи міста.
«Захід відбувся під гаслом «Подаруй добро ближньому», — сказав у коментарі журналістам заступник Запорізького міського голови Анатолій Пустоваров. — Украй важливо підтримувати в нашому місті атмосферу добра. Тому й був організований цей благодійний базар, на якому працювало кілька секцій для повноцінного сімейного відпочинку. Кожен мав змогу знайти заняття до душі, весело, змістовно й корисно провести час».
До речі, частину зібраних коштів організатори планують витратити на встановлення в місті пандусів для людей з обмеженими можливостями.