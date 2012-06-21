У Запоріжжі на зібранні козаків-патріотів обласної громадської організації «Родина козацької звитяги» голова великої ради отаманів Запорозького козацтва Дмитро Сухінін за дорученням побратимів вручив родові козацькі грамоти членам сімей загиблих героїв АТО.
Голова зборів Микола Говоруха, нащадок козацького роду Дмитра Вишневецького, акцентував на важливості події як символі вічної пам’яті про звитягу й великий внесок у майбутню перемогу бійців української армії, які не повернулися з війни. Дмитро Сухінін, який організував запорізький козацький рух опору з початку Революції гідності (спільно з отаманами та патріотами-козаками проводив операції «Дозор», «Перехоплення», «Козацький волонтер»), розповів про важливість всеукраїнських патріотичних акцій, таких як «Молоді про українську армію».
З огляду на те, що у складі є нащадки видатних козацьких родів, запросив їх до створеної науковцями-істориками вперше в новітній історії України громадської організації «Всесвітня генеральна асамблея нащадків козацьких родів». Він підкреслив, що проросійська пропаганда намагається використати всі заходи, щоб образити і принизити справедливі сміливі дії української армії, створити ганебний образ українського вояка.
— Наше завдання — протистояти інформаційній війні, — зазначив він, — не дати забути правду про захисників мирного життя, справедливість нашої боротьби за віру та волю, за свободу України. Тому сьогодні в цьому залі пишеться новітня історія визвольної війни і козацького руху. Навічно до реєстру Запорозького звичаєвого козацького лицарського ордену вписано імена тих, хто за звичаєм та сакральним правом виконали бойове завдання з честю, але вже ніколи не повернуться з цієї війни.